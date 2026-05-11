モデルの泉里香（37）が11日、自身のインスタグラムを更新。滞在先の米ロサンゼルスでのオフショットを公開した。泉は「撮影で訪れたLAUS」とつづり、仕事で米ロサンゼルスを訪れていることを報告。現地で人気のハンバーガー店「In−N−OUTBurger」（イン・アウト・バーガー）」で食事を楽しむ様子を公開し、「おいしかったー！！」とつづっていた。同店のハンバーガーは、ドジャースの大谷翔平投手の好物としても知られてい