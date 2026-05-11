セルティックに所属する日本代表FW前田大然がスコティッシュ・プレミアシップ第36節のレンジャーズ戦で決めた衝撃のバイシクルシュートに称賛が集まっている。リーグ5連覇へ向けてホームのセルティックはレンジャーズに勝利し、首位ハーツとの勝ち点差を縮める必要があったなか、やはりエースの前田が大仕事をやってのけた。1-1で前半を折り返した後、前田は2ゴールを挙げる活躍を見せ、3-1の勝利に大きく貢献した。英『Daily Mail