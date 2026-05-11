優勝した昨季に続き、2シーズン連続でチャンピオンズリーグ決勝に進んだパリ・サンジェルマン。その前線では昨年のバロンドールにも輝いたウスマン・デンベレに注目が集まりがちだが、左サイドで輝きを放つFWクヴィチャ・クワラツヘリアも強烈な実力者だ。フランスの有名解説者であるアンドレス・オンルビア氏は、「W杯がなければ個人的に彼がバロンドールの有力候補だった」と語る。クワラツヘリアはジョージア代表の選手で、残念