サウジアラビアのアル・ナスルでもゴールを量産し、サウジ・プロフェッショナルリーグでの通算得点数も3桁の100ゴールに達したFWクリスティアーノ・ロナウド。キャリア全体では970ゴールを超え、いよいよ1000ゴールの大台も視界に入ってきた。そのタイミイングで、『Planet Football』は「最もロナウドのゴールをアシストしてきたのは誰」とアシストランクを紹介している。4位タイ：マルセロ、アンヘル・ディ・マリア（25アシスト