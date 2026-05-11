ジェイキャスエアウェイズは、新たな経営体制を発表した。単独代表制に移行し、白根清司氏が代表取締役を務める。取締役には長尾昌明氏（安全統括管理者・安全推進室長・整備部長）、吉田守一氏（経営企画室長）、執行役員は桑原政勝氏（オペレーションマネジメント部長）が務める。運航部長には岡田潤氏、事業推進部長には浅田康夫氏、経営企画室担当部長兼整備部整備企画グループ長には堀内剛司氏がそれぞれ就任する。梅本祐紀氏