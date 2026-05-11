あのシーンじゃないか！ポーランドのモビリティメーカー Volonaut（ボロノート）は2026年5月4日、同社が開発したジェットタービン搭載の1人乗り「空飛ぶバイク」を使い、スターウォーズシリーズのシーンを再現した映像を公開しました。【動画】そ、そのまんま！ これが、スカウト・トルーパーの再現度の高い状態での森突入ですVolonautが開発した「Volonaut Airbike（ボロノート・エアバイク）」は、ポーランドの発明家・起業