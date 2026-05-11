長崎市の鈴木市長は8月9日に行われる平和祈念式典の概要を発表しました。 去年に引き続き、紛争当事国のロシアやイスラエルを含め、日本に大使館などを置くすべての国と地域に招待状を送るとしています。 （鈴木 長崎市長） 「全ての分断を乗り越えて、あらゆる国の代表が被爆地長崎に集まる式典としたい」 鈴木長崎市長は、今年の平和祈念式典について、去年に引き続き、ウクライナへの侵攻を続けるロシアや、