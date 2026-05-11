警察官が不在の交番に耳が不自由な人が訪れても対応できるよう、石川県警は11日、ビデオ通話で手話オペレーターに繋ぎ、用件を聞く新たなサービスを導入しました。記者リポート「交番に設置されたこちらのQRコードを読み込むと、手話ができるオペレーターとビデオ通話が繋がります」この「手話リンク」は、手話ができる警察官がその場にいなくても、手話オペレーターを介して管轄の警察署に相談ができるサービスです。耳が不自由な