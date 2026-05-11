大阪・ミナミのクボタ本社跡地にアリーナを整備する計画が浮上。2032年以降に開業見込みです。 農業機械メーカー大手のクボタは大阪市浪速区に本社を置いていましたが、老朽化を理由に今年5月、北区のグラングリーン大阪南館に移転しました。 クボタによりますと、本社跡地の活用について事業者を募集していましたが、三井不動産と関電不動産開発を採用したということです。 跡地は約2万4千