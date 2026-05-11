元フジテレビでフリーの大島由香里アナウンサーが１１日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にＭＣとして生出演。自身の性格について本音を漏らす一幕があった。この日の視聴者生投票のテーマ「『自分ってこんなにも性格が悪いんだ』と思ったことがありますか？」について聞かれると「性格…、そうですね。私、普通に会話してるつもりなんですけど、最終的にずっとお金の話をしちゃうというか。ずっ