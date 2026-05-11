4日、東京・足立区のガソリンスタンドで、運転手が自分で給油をしようとしたところ、突然、発火。顔や手などのやけどで病院に搬送されました。火事は「静電気」が原因で起きたとみられています。夏でも発生する静電気。実は、私たちの日常生活の中に、静電気を発生しやすくする行動が。バンキシャが検証しました。【真相報道バンキシャ！】■原因は静電気か…ガソリンスタンドで突然発火バンキシャが入手した映像には、東京・足立