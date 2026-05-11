巨人２軍はここまで４０試合で２２勝１７敗１分け。ファーム・リーグ中地区で首位ＤｅＮＡと０・５差の２位となっている。２軍は昨年までイースタン・リーグ（巨人、ＤｅＮＡ、ヤクルト、西武、ロッテ、楽天、日本ハム）とウエスタン・リーグ（中日、阪神、オリックス、広島、ソフトバンク）で行われていた。今年から３地区制に再編してファーム・リーグとリーグ名も変更。東地区（日本ハム、楽天、ヤクルト、ロッテ、オイシ