21人が死傷した磐越道のバス事故について、私立の北越高校（新潟市）側が記者会見でレンタカーと認識しなかったとの発言を繰り返したが、ずさんなバス会社との契約だったとしてネット上で批判が相次いでいる。違法な「白バス」の疑いも浮上する中で、高校側は、運転手へのバス会社の手当と見られる封筒が見つかったと明かした。しかし、「責任転嫁ではないか」との声も上がっている。新潟県の大学・私学振興課は、「部活顧問だけで