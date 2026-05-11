サントリービバレッジ&フードは、「ポケモン」30周年記念タイアップ企画の第2弾として、「C.C.レモン」「ペプシ〈生〉」「POPメロンソーダ」「なっちゃん」のオリジナルデザイン商品「ポケモン進化ボトル」全18種を6月中旬から全国で発売する。対象は、「C.C.レモン」「ペプシ〈生〉 BIG ZERO」「ペプシ〈生〉 BIG ZERO LEMON」「POPメロンソーダ」「なっちゃん りんご」「なっちゃん オレンジ」の6商品。それぞれ3種類ずつの