1匹平均約9200円！長良川のあゆに初競りで史上最高値がつきました。1キロなんと…35万円です。 【写真を見る】猛スピードのトラック どうなった？ ｢天然アユ｣初競りで1キロ35万円の活気見せる一方で…岐阜市中央卸売市場で問題の“運転マナー” アユの初競りは、岐阜市の中央卸売市場で5月11日午前6時に始まりました。 岐阜市によりますと、入荷量は去年より18キロ少ない36キロでしたが、今年は例年にない盛り上が