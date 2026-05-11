メープルスイーツ好きにはたまらない「ザ・メープルマニア」が、2026年5月11日（月）より阪急うめだ本店で期間限定催事を開催♡今回の催事では、ここでしか出会えない限定商品「メープルチョコプール」をはじめ、人気No.1の「メープルバタークッキー」や季節限定商品など、心ときめくメープルスイーツが勢ぞろいします。見た目も可愛らしいパッケージと、