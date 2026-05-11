広島県警は11日、同県廿日市市の介護施設で、負傷し倒れている利用者の女性（93）を放置したとして、保護責任者遺棄の疑いで、同市の介護福祉士福田聖太容疑者（36）を逮捕した。女性はその後死亡し、県警は女性がけがを負った経緯などを捜査。保護責任者遺棄致死や業務上過失致死などの容疑も視野に調べる。逮捕容疑は3月21日午前3時50分〜午前6時ごろ、女性が何らかの原因でけがを負い床に倒れていたのに、報告や通報など必