俳優の風間俊介、津田健次郎が11日、自身のインスタグラムにてインスタライブを実施した。アニメ『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』で共演した2人が、当時の思い出や今後について語った。【動画】『遊戯王』ぽいセリフ言う風間俊介＆津田健次郎公開されたライブ映像開始1時間前に突然告知され、インスタライブでは風間が「出会ってから25年くらいですよ」と切り出すと、津田は「25年経ちますか！？」と驚き。2人は2000年放