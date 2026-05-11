女優の山下リオ（33）が11日、自身のインスタグラムを更新。芸能活動20年を迎え、駆け出し当時の写真を公開した。山下は「5月1日で俳優を始めて20年が経ったみたいです！写真は13歳の時、事務所に写真を送ってくださいと言われて、母に撮ってもらいました。若いわねー。（アップしてみるけど、恥ずかしてあんま直視できない、、、。笑）」と三つ編みで学生服姿の写真をアップした。続けて「最近、益々この仕事が好きになりました。