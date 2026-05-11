税関総署が9日に発表したデータによると、中国の物品貿易の1〜4月の輸出入額が前年同期比14．9％増の16兆2300億元（約373兆2900億円）に達した。輸出は同11．3％増の9兆3300億元、輸入は同20％増の6兆9000億元だった。4月の物品貿易輸出入額は同14．2％増の4兆3800億元（約100兆7400億円）に達し、2桁成長となり、貿易が好調に推移した。（提供/人民網日本語版・編集/KS）