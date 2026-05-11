広島県を代表する観光地、宮島の島内にある宮島温泉と、その対岸に広がる宮浜温泉は、まさに安芸の宮島観光の拠点にふさわしい温泉地です。宮島島内には現在3軒の温泉宿があり、宮島の地下深くや紅葉谷から湧き出る天然温泉、そして効能豊かな人工温泉を楽しむことができます。静かな環境で特別な癒やしの時間を過ごせるのが魅力です。一方、対岸の小高い丘に位置する宮浜温泉は、1964年（昭和39年）に開湯した比較的新しい温泉地