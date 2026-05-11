中国国家統計局が5月11日に発表したデータによると、今年4月の全国の工業生産者の出荷価格は前年同月比2．8％上昇し、前月比1．7％上昇しました。一方、工業生産者の購入価格は前年同月比3．5％上昇し、前月比2．1％上昇しました。また、1〜4月の平均を見ると、工業生産者の出荷価格は前年同期比0．2％上昇し、購入価格は0．5％上昇しました。（提供/CGTN Japanese）