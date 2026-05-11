ケニアを訪問中のフランスのマクロン大統領は5月10日、フランスはホルムズ海峡への海軍「配備」を「想定したことはない」と表明しました。これに先立ちフランス軍は6日、空母「シャルル・ドゴール」が紅海とアデン湾に向かっていると発表しました。（提供/CGTN Japanese）