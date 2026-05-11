無印良品から、使い勝手を追求した「真空断熱構造 保温保冷ボトル ハンドルタイプ」が登場しました。本体壁面を二重の真空構造にすることで、飲み物の温度を長時間キープ。パーツが少なく、毎日のお手入れが劇的に楽になる工夫が詰まっています。【投稿】無印良品公式Xのボトル商品ストレスフリーな設計！このボトルの最大の特徴は、蓋とパッキンが一体化していること。パーツを分解する手間がなく、食洗機にも対応しています。内