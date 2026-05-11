2026年4月の登録台数ランキング発表！一般社団法人日本自動車販売協会連合会（自販連）と全国軽自動車協会連合会（全軽自協）は、2026年4月の車名別登録台数ランキングを公表しました。新年度のスタートとなる4月、国内の新車市場では大きな動きが見られました。自販連の示したランキングでは、トップ10のうち、1位から9位までをトヨタ車が独占するという結果になっています。【画像】これが今超人気の「最新乗用車」です！ 画