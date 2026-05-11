家庭で余っている食品を募り、生活に困っている人たちへ届ける「常設型フードドライブ」の拠点が、新たに岡山県総社市に誕生しました。 【写真を見る】家庭で余っている食品を生活に困っている人たちへ「常設型フードドライブ」の拠点が総社市に開設【岡山】 コープステーション総社でおかやまコープによるフードドライブ施設の開設式が行われました。フードドライブは家庭で余った食