きょうの山形県内は高気圧に覆われ、気温がぐんぐん上がりました。日中の最高気温は山形で２７．６度となるなど９地点で夏日となりました。 【写真を見る】県内9地点で夏日山形では最高気温27.6度穏やかな晴れの一日を楽しむ人々も（山形） 午前９時過ぎの山形市です。午前１０時時点で気温は１８．７度まであがり、半袖姿で歩く人や日傘をさす人の姿が見られました。 山形地方気象台によりますと、高気圧に覆われた影響で