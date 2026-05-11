ブライトンに所属する日本代表の三笘薫が、北中米Ｗ杯のメンバー発表を前にまさかの負傷に見舞われた。現地５月９日に行なわれたプレミアリーグ第36節のウォルバーハンプトン戦で55分、左サイドで胸トラップして、抜け出そうとしたところで、左足の太もも裏あたりをおさえて倒れ込む。そのまま無念の負傷交代となった。翌日に、日本代表の森保一監督が、囲み取材で「軽傷を願っていますが、おそらくそうではないという印象的