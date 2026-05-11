バスケB3·アルビBBは9日と10日、プレーオフの準決勝で香川と対戦。5月10日のGAME2では延長戦にもつれ込む熱戦を制しました。 2戦先勝で行われるB3プレーオフ準決勝。5月9日のGAME1では94－71で敗れたアルビBB。5月10日負ければ敗退が決まるGAME2に挑みました。 試合開始から10点を連続で奪われる苦しい立ち上がりに。悪い流れを断ち切ったのは46歳・上越市出身の五十嵐圭でした！得意の3ポイント