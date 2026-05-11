11日春の高校野球県大会·決勝が行われ、新潟明訓が劇的なサヨナラ勝ちで10年ぶりに春の頂点に立ちました。 長岡市の悠久山球場で行われた決勝戦は、準決勝で秋準優勝の中越をコールドで下した新潟明訓が、ノーシードから勝ち上がってきた新潟産大附属と対戦しました。 試合が動いたのは3回。タイムリースリーベースを浴び、先制を許すと7回にも産大附属打線につかまり点差は2