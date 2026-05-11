山菜採りシーズン真っ盛りの北海道内ですが、この時期、注意が必要なのが山の中での遭難です。これは過去５年の山菜採り中の遭難者数です。特に４月～６月は遭難者数が２６７人、このうち２２人が死亡しています。遭難しないためには「携帯電話を所持すること」「１人で山に入らず、目立つ色の服を着ること」「クマ対策」も忘れずに行ってください。