10日に行われたのは、核兵器廃絶を求める署名を国連に届ける「高校生平和大使の選考会」。 県内の高校生26人が臨み、活動への思いを述べました。 （高校生） 「長崎の高校生の1人として、被爆4世の1人として、“ビリョクだけど ムリョクじゃない” の言葉を胸に、声を上げ続ける」 （高校生） 「私も平和のバトンを繋ぐ1人になりたいと思い、この活動に応募」 「高校生平和大使」は核兵器廃絶を願う署名を