門真市にできた新たな図書館、本を借りる以外にも、さまざまな仕掛けがあるようです。 5月13日にオープンするのは、門真市立文化創造図書館「KADOMADO」。約20万冊の蔵書があり、本を持ち込むことができるカフェも併設されています。 市民が3Dプリンターやタブレットなどを無料で使える場所も設けられ、サークル活動や地域の学びの場として整備されました。 この図書館は「蔦屋書店」などを手がける