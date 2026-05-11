中道改革連合は11日、「安定的な皇位継承に関する検討本部」の会合で「皇族が旧宮家の男系男子を養子に迎えることを認めることも考えられる」などとする本部長案を了承しました。今後の対応は本部長に一任された形です。本部長案では、「皇族が旧宮家の男系男子を養子に迎えることを認めることも考えられる」。また、「女性皇族が結婚後も皇室に残ることを認める」としています。さらに「その際の配偶者や子の身分については、当事