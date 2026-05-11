ビデオ会議システム「Zoom（ズーム）」のロゴが自社のロゴと酷似しており商標権を侵害されたとして、日本の音楽用電子機器メーカー「ズーム」（東京）が、米ズーム・コミュニケーションズ社にロゴ使用差し止めや損害賠償を求めた訴訟で、米ズームは11日までに、約1億6千万円の賠償を命じた東京地裁判決を不服として控訴した。原告のズームは、サービス販売代理店のNECネッツエスアイ（東京）にも同様の訴訟を起こしており、地