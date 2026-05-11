香港競馬のシーズン（9月から翌年7月）最後のG1となるチャンピオンズ＆チャターC（24日、シャティン芝2400メートル）は11日、香港調教馬の無料登録と海外調教馬の追加登録が締め切られ、香港ジョッキークラブが登録馬9頭を発表した。海外調教馬の無料登録は4月27日に締め切られ、カタール遠征の前走アミールトロフィーを制したディープモンスター（牡8＝池江、父ディープインパクト）、今年初戦の前走日経賞で3着のローシャム