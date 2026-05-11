連日各地でクマが出没し、被害も相次いでいます。長野県では、走行中の車に衝突する事故が起きました。青森県では先週以降、緊急銃猟で、2頭が相次いで駆除されました。■衝撃で車破損自走できない状態に長野県塩尻市を走行していた乗用車の前に飛び出してきたのは、1頭の“クマ”でした。走行中の車に衝突し、その衝撃で車の左前方タイヤ付近は破損。自走できない状態になってしまいました。同乗していた人は、当時の衝撃につい