ソフトバンクのリバン・モイネロ投手（３０）の再来日後初となる実戦が１４日に行われる四国アイランドリーグｐｌｕｓ・愛媛との三軍戦（タマスタ筑後）に決まった。鷹のエース左腕は１１日、みずほペイペイドームで行われた投手指名練習に参加。見守った倉野チーフ投手コーチは「現状の確認。どこまで試合で投げられるか」と語り、６０球程度を目安に投げる予定だ。今春開催されたＷＢＣにキューバ代表として出場したモイネロ