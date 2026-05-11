１３８期新人の田中結（１７＝大阪）が１１日、ボートレース住之江でデビューした。「寝屋川市制７５周年記念競走」の初日２Ｒ、６号艇で初出走。コンマ２５と６艇中の６番のスタートから終始、後方を追走する形で６着でゴールした。「６着でしたが、無事故完走できてホッとしています」とニッコリ。エンジンに関しては「いいと思います。どこが、というのは分からないけど、直線タイムも出ていたし、いいのかなって思っていま