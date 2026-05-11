【モデルプレス＝2026/05/11】俳優の山下智久が、10日放送のMBS／TBS系「日曜日の初耳学」（毎週日曜よる10時〜）に出演。俳優で歌手の中島健人とSnow Manの目黒蓮の3人で構成されたLINEグループの名前を明かした。【写真】山下智久「圧倒的な顔面力」と話題の3ショット◆中島健人、ライブで披露した山下智久カバーに目黒蓮がバックダンサーで参加番組では中島が山下と亀梨和也によるユニット・修二と彰に憧れてアイドルを志したと