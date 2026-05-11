【モデルプレス＝2026/05/11】タレントの松本伊代が5月10日、自身のInstagramを更新。息子が作ってくれた母の日の料理を公開した。【写真】60歳元アイドル「親孝行で感動」30歳俳優息子手作りのイタリアンディナー◆松本伊代、息子が作ってくれた料理公開松本は長男で俳優の小園凌央をメンションして「＃夕飯作ってくれた」というハッシュタグを添え、「Happy Mother’s Day！Thanks， my boys！」とコメント。白い器に美しく盛り