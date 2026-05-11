グランドマート岡山・北区津高 中東情勢の影響で、スーパーでは「ごみ袋」や「プラスチック容器を使う食料品」などに値上げの動きがみられます。 （グランドマート／岡本和恵 取締役）「4月上旬から、メーカーから『ものが少なくて、十分に商品が入ってこない、値上げせざるを得ない』と情報が入っています」 岡山市北区のスーパー、グランドマートでは5つ