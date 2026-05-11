福岡市が7月に開催することを発表したのは、暑さが和らぐ夜の福岡市動物園を貸し切りにするイベント「ドリームナイト・アット・ザ・ズー」です。■高島市長「夕方の、ある程度、暑さのピークが収まった時間からスタートします。」障害のある子どもやその家族を無料で招待し、楽しいひとときを過ごしてもらおうと企画されました。イベントでは、障害の特性に合わせて、大きな音をさえぎるためのイヤー