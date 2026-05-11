高知市の量販店で面識のない10代の女性を触ったとして高知県警は5月11日、高知市の20代の男を暴行の疑いで逮捕しました。暴行の疑いで逮捕されたのは、高知市口細山の解体業・西森紫音容疑者（27歳）です。警察によりますと西森容疑者は4月14日午後、高知市内の量販店で高知市内に住む10代女性の臀部を触った疑いが持たれています。女性からの被害届を受けて、警察が捜査を進めた結果、防犯カメラの映像などから西森容疑者の犯行が