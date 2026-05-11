大谷翔平 PHOTO:Getty Images ＜2026年5月10日(日本時間11日) ロサンゼルス・ドジャース対アトランタ・ブレーブス＠ドジャー・スタジアム＞ ドジャースの大谷翔平投手(31)が、本拠地で行われたブレーブス戦に「1番・DH」で先発出場、4打数無安打、1三振だった。連続試合安打は3試合でストップし、チームも今季最少の2安打に抑え込まれ、連敗を喫した。 この日は現地時間10日で「母の日