タイで汚職などの罪により去年9月から収監されていた、タクシン元首相が仮釈放されました。11日に仮釈放されたタイのタクシン元首相（76）は、家族や多くの支持者らに迎えられ、笑顔で刑務所を後にしました。タクシン氏は2006年のクーデターで失脚し、国外逃亡を続けていましたが、2023年に帰国。首相在任中の汚職などの罪で実刑判決を受けたものの、病気療養を理由に刑期のほとんどを警察病院で過ごしたことからタイの最高裁が去