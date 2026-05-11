リゾート地としても知られる、アフリカ沖に位置するスペイン領のカナリア諸島・テネリフェ島が一隻のクルーズ船を巡り、揺れています。日本人1人を含む乗客乗員147人を乗せたクルーズ船「MVホンディウス号」船内で「ハンタウイルス」の集団感染が疑われ、これまでに6人の感染が確認され3人が死亡しています。そうした中、日本時間10日、クルーズ船はテネリフェ島へ到着。ヒト-ヒト感染がまれに起こることがあることから、乗客を移