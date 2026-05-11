自民党大会での自衛官による歌唱について、鈴木幹事長は11日の役員会で、「本人や防衛省に多大な迷惑をかけたことを大変心苦しく、遺憾に思う」と述べた。役員会で鈴木氏は、先月の党大会で陸上自衛官が制服を着用し国歌を歌ったことに触れ、「企画会社から要請を受けた自衛官が個人の立場で無償で国歌を歌唱することは何ら法的に問題はなく、当該の自衛官には全く責任がない」と述べた。一方、「党側の運営として政治的な誤解を招