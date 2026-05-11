お笑い芸人・レイザーラモンRGさんが５月１０日、自身のインスタグラムを更新。愛車のバイクとの２ショットを公開しました。 【写真を見る】【 レイザーラモンRG 】愛車のバイクと２ショット「30年前のCIBIEのライトの優しい光…。」「"いつか…お前をもう一度輝かせる…必ず…"と箱付きで残しといてよかった…」レイザーラモンＲＧさんは「30年前のCIBIEのライトの優しい光…。京都〜大阪〜東京と何回もの引越しでも"い