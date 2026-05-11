ソフトテニス部の部員を乗せたマイクロバスが衝突し、男子高校生1人が死亡、20人が重軽傷を負った事故。バス会社と高校の主張が食い違う中、事故現場で現金入りの封筒が発見されるなど、新たな事実が明らかになっています。男子ソフトテニス部の生徒など21人が死傷した事故で、10日夜、2回目となる新潟県北越高校の記者会見が行われ、初めて顧問が出席しました。その中で、事故当時の状況など新たな事実が判明しました。北越高校